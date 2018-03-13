В центре Киева глыба льда разбила BMW. Фотофакт

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева на улице Институтской с крыши лёд упал на иномарку "BMW".

"Людей в машине не было, никто не пострадал — это главное. Друзья, не паркуйтесь под зданиями, будьте осторожны", — сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua Сосулька разбила авто в Киеве

dtp.kiev.ua Сосулька разбила авто в Киеве

Ранее сообщалось, что в Киеве на голову 65-летней прохожей упал кусок льда, когда женщина выходила из первого парадного дома на ул. Владимира Маяковского, 42/13, на жилмассиве Троещина. В результате пострадавшая получила сотрясения головного мозга и была доставлена врачами в клиническую больницу скорой помощи.