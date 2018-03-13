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    Киев

    В центре Киева глыба льда разбила BMW. Фотофакт

    (обновлено: )139
    Сообщается, что в результате падения глыбы льда на иномарку "BMW" у автомобиля разбито лобовое стекло и пострадал передний бампер.
    Сосулька разбила авто в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В центре Киева на улице Институтской с крыши лёд упал на иномарку "BMW".

    "Людей в машине не было, никто не пострадал — это главное. Друзья, не паркуйтесь под зданиями, будьте осторожны", — сообщает dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    Сосулька разбила авто в Киеве
    dtp.kiev.ua
    Сосулька разбила авто в Киеве

    Ранее сообщалось, что в Киеве на голову 65-летней прохожей упал кусок льда, когда женщина выходила из первого парадного дома на ул. Владимира Маяковского, 42/13, на жилмассиве Троещина. В результате пострадавшая получила сотрясения головного мозга и была доставлена врачами в клиническую больницу скорой помощи.

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