Мертвые кошки "развешаны" на заборе птицефабрики под Киевом - СМИ

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Под Киевом на заборе одной из птицефабрик обнаружили несколько мертвых повешенных кошек. Вполне вероятно, животные попали в ловушку, которую установило предприятие, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook со ссылкой на очевидцев.

"На бетонном заборе одной из площадок птицефабрики… обнаружены трупы кошек, запутались в самодельных петлях — ловушках из металлического троса. Коты запутались и, простите, повесились на этих петлях пытаясь освободиться", — говорится в сообщении.

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По словам очевидцев, на заборе закреплено не менее пяти петель-ловушек.

"Таким образом сотрудники птицефабрики охраняют санитарную зону от кошек", — уточняется в сообщении с публикацией соответствующих фото.

Facebook dtp.kiev.ua Мертвая кошка на заборе одной из птицефабрик под Киевом

Facebook dtp.kiev.ua Мертвая кошка на заборе одной из птицефабрик под Киевом

Напомним, ранее сообщалось о массово отравлении собак в разных городах Украины.