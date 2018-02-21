Кошка с удивительным окрасом поразила сеть

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Кошка популярной породы британская короткошерстная из Франции стала звездой сети благодаря своему необычному окрасу.

Мордочка кошки "состоит" из двух половинок — серого и черного цвета, сообщает The Daily Mail. Сама киска почти полностью черного цвета.

При чем "линия раздела" проходит довльно четко.

Издание предполагает, что необычная внешность кошки — это результат слияния двух эмбрионов на ранней стадии развития в утробе матери.

dailymail.co.uk Кошка уникального окраса

dailymail.co.uk Кошка уникального окраса

Ранее сообщалось, что в Италии кот по кличке Джерри стал хозяином наследства в 30 тысяч евро.