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    В мире

    Кошка с удивительным окрасом поразила сеть

    (обновлено: )42460
    Сообщается, что мордочка кошки породы британская короткошерстная "состоит" из двух половинок - серого и черного цвета.
    Кошка уникального окраса
    dailymail.co.uk

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Кошка популярной породы британская короткошерстная из Франции стала звездой сети благодаря своему необычному окрасу.

    Мордочка кошки "состоит" из двух половинок — серого и черного цвета, сообщает The Daily Mail. Сама киска почти полностью черного цвета.

    При чем "линия раздела" проходит довльно четко.

    Издание предполагает, что необычная внешность кошки — это результат слияния двух эмбрионов на ранней стадии развития в утробе матери.

    dailymail.co.uk
    Кошка уникального окраса
    dailymail.co.uk
    Кошка уникального окраса

    Ранее сообщалось, что в Италии кот по кличке Джерри стал хозяином наследства в 30 тысяч евро.

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