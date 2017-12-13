Самая удивительная кошка снялась в рождественской фотосессии

Лил Баб родилась в приюте, у кошки — генетическое нарушение, которое и "наградило" ее своеобразной внешностью. Ген карликовости привел к тому, что у Лил Баб короткие лапки с лишними пальцами, длинноватая верхняя челюсть.

Лил Баб живет в семье и занимается благотворительностью — помогает пристраивать бездомных животных.

Кошка стала настолько популярной благодаря соцсетям, что в продаже даже появились различные товары с изображением Лил Баб.

Ранее сообщалось, об умной кошке Диджи, которая прославилась на весь мир и получила титул от книги рекордов Гиннесса.