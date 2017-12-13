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13.12.201716:59
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    Фотоленты

    Самая удивительная кошка снялась в рождественской фотосессии

    (обновлено: )36320
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    instagram.com/iamlilbub
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    instagram.com/iamlilbub
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    instagram.com/iamlilbub
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    instagram.com/iamlilbub
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    instagram.com/iamlilbub
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    instagram.com/iamlilbub
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    instagram.com/iamlilbub
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    instagram.com/iamlilbub
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    instagram.com/iamlilbub
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    instagram.com/iamlilbub
    Самая удивительная кошка Лил Баб
    instagram.com/iamlilbub

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    Лил Баб родилась в приюте, у кошки — генетическое нарушение, которое и "наградило" ее своеобразной внешностью. Ген карликовости привел к тому, что у Лил Баб короткие лапки с лишними пальцами, длинноватая верхняя челюсть.

    Лил Баб живет в семье и занимается благотворительностью — помогает пристраивать бездомных животных.

    Кошка стала настолько популярной благодаря соцсетям, что в продаже даже появились различные товары с изображением Лил Баб.

    Ранее сообщалось, об умной кошке Диджи, которая прославилась на весь мир и получила титул от книги рекордов Гиннесса.

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