наверх
22.01.201816:24
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Киев

    В аэропорту Киева пассажирка бросила голубоглазую кошку и улетела

    (обновлено: )55715
    Пассажирка рейса Киев-Минск бросила голубоглазую кошку прямо в терминале, когда узнала, что ее нельзя пронести на борт без ветеринарных документов.
    Брошенная кошечка в аэропорту Киев
    Галина Бондаренко, facebook

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В аэропорту "Киев" пассажирка рейса Киев-Минск бросила голубоглазую кошку, когда узнала, что животное нельзя пронести на борт без ветеринарных документов.

    Женщина бросила кошку в терминале и ушла на паспортный контроль.

    Об инциденте сообщила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко на своей странице в Facebook.

    "Грустная история утром в понедельник. Пришла на работу, а у дежурного инженера аэропорта в коробке сидит кошка с голубыми глазами. Пассажирка рейса Киев-Минск бросила ее в аэропорту. Вот просто пришла на рейс с кошкой в руках, очень удивилась, что ее не пропускают на рейс с животным. Недолго думая, дама выпустила котенка в Терминале и спокойно пошла на паспортный контроль. Нет слов. Кошечка месяцев 7-8, с голубыми глазами, просто красотка", — написала Бондаренко.

    Галина Бондаренко, facebook
    Брошенная кошечка в аэропорту "Киев"
    Галина Бондаренко, facebook
    Брошенная кошечка в аэропорту "Киев"

    Впрочем уже через несколько часов после публикации поста у кошечки появился новый хозяин, сообщила Бондаренко.

    Ранее сообщалось, что необычное кошачье кафе открылось в столице Японии Токио. Туда приглашают всех, кто хочет снять стресс. Гости могут не только поиграть с домашними животными, но и пообщаться с персоналом: рассказать о своих проблемах и беспокойствах, а также от души посмеяться вместе.

    Смотрите также: Так бы и затискал. Кот-хулиган пристает к собаке

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Снег в Черкассах
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Появились кадры уничтожения турецкого танка в сирийском Африне. Видео
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире