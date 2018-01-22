В аэропорту Киева пассажирка бросила голубоглазую кошку и улетела

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В аэропорту "Киев" пассажирка рейса Киев-Минск бросила голубоглазую кошку, когда узнала, что животное нельзя пронести на борт без ветеринарных документов.

Женщина бросила кошку в терминале и ушла на паспортный контроль.

Об инциденте сообщила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко на своей странице в Facebook.

"Грустная история утром в понедельник. Пришла на работу, а у дежурного инженера аэропорта в коробке сидит кошка с голубыми глазами. Пассажирка рейса Киев-Минск бросила ее в аэропорту. Вот просто пришла на рейс с кошкой в руках, очень удивилась, что ее не пропускают на рейс с животным. Недолго думая, дама выпустила котенка в Терминале и спокойно пошла на паспортный контроль. Нет слов. Кошечка месяцев 7-8, с голубыми глазами, просто красотка", — написала Бондаренко.

Галина Бондаренко, facebook Брошенная кошечка в аэропорту "Киев"

Галина Бондаренко, facebook Брошенная кошечка в аэропорту "Киев"

Впрочем уже через несколько часов после публикации поста у кошечки появился новый хозяин, сообщила Бондаренко.

Ранее сообщалось, что необычное кошачье кафе открылось в столице Японии Токио. Туда приглашают всех, кто хочет снять стресс. Гости могут не только поиграть с домашними животными, но и пообщаться с персоналом: рассказать о своих проблемах и беспокойствах, а также от души посмеяться вместе.

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