Сумы: это война, по всему городу находят трупы собак

РИА Новости Украина

На днях в разных частях Сум начали находить мертвых животных с подозрением на отравление ядом, пишет Александр Панченко.

Как сообщила кинолог Сумского "Центра ухода за животными", отравления начались с начала января. Сперва это началось с ул. Воскресенской, где была отравлена опекунская собака. Теперь звонки и жалобы поступают от людей по всему городу. Они отмечают, что по всему городу разбросано ядовитое вещество, которое приобретает на снегу розовато-красный оттенок.

0542.ua Массовое отравление собак в Сумах

Только в воскресенье в городе Сумы нашли 5 трупов животных.

Учитывая резонанс события, работникам коммунального предприятия пришлось обратиться в полицию. Как утверждает кинолог центра Алина Альбаяти, данные случаи регистрируются по всему городу. 29 января во время аппаратного совещания директор коммунального предприятия Владимир Руденко обратился к полиции с просьбой расследовать факты разбрасывания яда и массовых отравлений животных.

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Владельцам собак советуют не спускать своих любимцев с поводков и надевать намордники. Увидев розовые пятна на снегу, не давайте собакам даже близко к ним подходить – понюхав, организм собаки начинает тут же отравляться. Яд очень токсичен – он поражает нервную систему собаки, в результате чего животное умирает мучительной смертью.

0542.ua Массовое отравление собак в Сумах

Как спасти животное?

При отравлении собака начинает хватать воздух, нарушается координация движения, животное начинает биться в конвульсиях, изо рта льется пена. В таком случае на спасение собаки есть максимум минут 20. Необходимо как можно скорее вколоть животному внутримышечно витамин В6 или комплекс витаминов В в любом количестве и отвести в ближайшую ветеринарную клинику.

0542.ua Инструкция для владельцев собак

Владельцам собак рекомендуют носить с собой такую экстренную аптечку, способную спасти жизнь вашего любимца.

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