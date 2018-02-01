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    Сумы: это война, по всему городу находят трупы собак

    (обновлено: )67317
    Владельцам питомцев советуют не спускать собак с поводков и надевать намордники. А если увидели розовые пятна на снегу, не позволяйте четырехлапым даже подходить к ним – понюхав, собака начинает тут же травиться.
    Массовое отравление собак в Сумах
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    РИА Новости Украина

    На днях в разных частях Сум начали находить мертвых животных с подозрением на отравление ядом, пишет Александр Панченко

    Как сообщила кинолог Сумского "Центра ухода за животными", отравления начались с начала января. Сперва это началось с ул. Воскресенской, где была отравлена опекунская собака. Теперь звонки и жалобы поступают от людей по всему городу. Они отмечают, что по всему городу разбросано ядовитое вещество, которое приобретает на снегу розовато-красный оттенок. 

    0542.ua
    Массовое отравление собак в Сумах

    Только в воскресенье в городе Сумы нашли 5 трупов животных.

    Учитывая резонанс события, работникам коммунального предприятия пришлось обратиться в полицию. Как утверждает кинолог центра Алина Альбаяти, данные случаи регистрируются по всему городу. 29 января во время аппаратного совещания директор коммунального предприятия Владимир Руденко обратился к полиции с просьбой расследовать факты разбрасывания яда и массовых отравлений животных.

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    Владельцам собак советуют не спускать своих любимцев с поводков и надевать намордники. Увидев розовые пятна на снегу, не давайте собакам даже близко к ним подходить – понюхав, организм собаки начинает тут же отравляться. Яд очень токсичен – он поражает нервную систему собаки, в результате чего животное умирает мучительной смертью.

    0542.ua
    Массовое отравление собак в Сумах

    Как спасти животное? 

    При отравлении собака начинает хватать воздух, нарушается координация движения, животное начинает биться в конвульсиях, изо рта льется пена. В таком случае на спасение собаки есть максимум минут 20. Необходимо как можно скорее вколоть животному внутримышечно витамин В6 или комплекс витаминов В в любом количестве и отвести в ближайшую ветеринарную клинику. 

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    Инструкция для владельцев собак

    Владельцам собак рекомендуют носить с собой такую экстренную аптечку, способную спасти жизнь вашего любимца. 

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