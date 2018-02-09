Экс-нардеп сообщил подробности похищения и избиения

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Бывший депутат Верховной Рады Александр Шепелев, задержанный Службой безопасности Украины, заявил, что его похитили и два дня избивали неизвестные, которые представились сотрудниками военной прокуратуры.

Шепелев в четверг был задержан правоохранительными органами на территории Украины. По данным СМИ, он бежал в Украину из России, где его объявили в международный розыск в рамках дела о даче взятки должностному лицу. В пятницу Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Шепелеву, на лице которого, судя по трансляции, видны следы побоев – ссадины, синяки.

Экс-нардеп заявил, что написал письма на имена президента Украины и генпрокурора о своем желании вернуться и дать показания по уголовным делам. Однако после приезда в Украину он, по его словам, был похищен неизвестными.

"Меня арестовали, украли, можно сказать: мешок на голову, в машину, представились спецотделом военной прокуратуры. Меня два дня держали непонятно где, в каком гараже, требовали от меня информацию о действующей власти по (президенту Петру) Порошенко, по (лидеру парламентской фракции "Батькивщина" Юлии) Тимошенко, по (секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру) Турчинову. Меня сильно били", — рассказал Шепелев журналистам.

Он сообщил, что после этого его отмыли от крови, переодели в другую одежду и выбросили в лесу под Киевом, где его по анонимному звонку задержала Служба безопасности Украины и доставила в СИЗО в Киев.

Ранее Украина объявила Шепелева в международный розыск по подозрению в хищении госсредств в особо крупных размерах и покушении на убийство. Его арестовали в Венгрии, откуда экстрадировали на родину. Позднее Шепелев, которого суд постановил содержать под стражей, бежал из киевской больницы, где находился под охраной сотрудников СИЗО, и впоследствии был задержан в РФ. В чем обвинялся Шепелев в РФ, не сообщалось. В июне 2017 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что рассматривают вопрос о передаче Шепелева Украине. Позже Шепелев был освобожден. Бывший глава пенитенциарной службы Украины Степан Старенький заявлял, что экс-депутата освободили из-за бездействия Генпрокуратуры Украины и Минюста в вопросе экстрадиции.