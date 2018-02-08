Кличко сообщил, когда откроют две станции метро на Виноградарь

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в течение трех лет будут построены и введены в эксплуатацию две новых станции метрополитена на Виноградарь — "Проспект Правды" и "Мостицкая".

Об этом он сказал во время выступления на сессии Киевсовета, передает пресс-служба Кличко в Facebook.

"В течение трех лет мы планируем построить и ввести в эксплуатацию две новых станции метро на Виноградарь", — отметил Кличко.

Напомним, ранее Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро ("зеленая ветка") от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь.