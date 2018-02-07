В Киеве появились "рыцари", которые заботятся о "чистоте" города

скриншот с видео

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Киевляне в соцсетях активно обсуждают деятельность молодежной организации "Рыцари города". Члены неформального объединения призывают жителей столицы соблюдать порядок и сражаются с любителями распивать алкоголь в общественных местах, курить или мусорить.

Заметив человека, бросившего окурок себе под ноги, молодые люди догоняют его и заставляют поднять. Делают это не всегда бесконфликтно.

"Человека, который бросил окурок, необязательно сразу бить — правильно подобранные слова на всю жизнь останутся в его памяти. Мы наводим порядок в городе и решаем вопросы, на которые правоохранительные органы не обращают внимания. В этот перечень входят: пьянство и употребление наркотиков, мошенничество и кражи, использование фейерверков и прочие нарушения порядка", — пишут на своем канале Telegram участники организации.

Видео очень показательны. На одном из роликов по данной ссылке можно посмотреть, как действуют "рыцари".

В полиции подтверждают, что радикальные действия таких организаций незаконны. В случае возникновения у киевлян проблем с «рыцарями», следует обращаться к правоохранителям.