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    Киев

    В Киеве появились "рыцари", которые заботятся о "чистоте" города

    (обновлено: )103305
    Согласно заявлению участников организации на канале Telegram, они наводят порядок в городе и решают вопросы, на которые правоохранительные органы не обращают внимания.
    В Киеве появилась организация, которая очищает город
    скриншот с видео

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Киевляне в соцсетях активно обсуждают деятельность молодежной организации "Рыцари города". Члены неформального объединения призывают жителей столицы соблюдать порядок и сражаются с любителями распивать алкоголь в общественных местах, курить или мусорить.

    Марш активистов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Заметив человека, бросившего окурок себе под ноги, молодые люди догоняют его и заставляют поднять. Делают это не всегда бесконфликтно. 

    "Человека, который бросил окурок, необязательно сразу бить — правильно подобранные слова на всю жизнь останутся в его памяти. Мы наводим порядок в городе и решаем вопросы, на которые правоохранительные органы не обращают внимания. В этот перечень входят: пьянство и употребление наркотиков, мошенничество и кражи, использование фейерверков и прочие нарушения порядка", — пишут на своем канале Telegram участники организации.

    Видео очень показательны. На одном из роликов по данной ссылке можно посмотреть, как действуют "рыцари".

    В полиции подтверждают, что радикальные действия таких организаций незаконны. В случае возникновения у киевлян проблем с «рыцарями», следует обращаться к правоохранителям.

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