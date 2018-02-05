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    Киев

    В Киеве Mini Cooper сбил подростка на скейте

    (обновлено: )18011
    Автомобиль Mini Cooper сбил подростка, который с другом на скейтах ехали поперек движению. Парень госпитализирован в тяжелом состоянии.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на пересечении улиц Луговой и Автозаводской произошло ДТП.

    Автомобиль Mini Cooper сбил подростка, которому на вид около 19 лет.

    Пострадавший с другом на скейтах ехали поперек движению.

    В результате удара парень получил тяжелейшие травмы и в критическом состоянии был срочно госпитализирован в реанимацию "Охматдет", сообщает dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве

    Ранее сообщалось, что в Днепре на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой столкнулись две маршрутки и Peugeot.

     

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