В Киеве Mini Cooper сбил подростка на скейте

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на пересечении улиц Луговой и Автозаводской произошло ДТП.

Автомобиль Mini Cooper сбил подростка, которому на вид около 19 лет.

Пострадавший с другом на скейтах ехали поперек движению.

В результате удара парень получил тяжелейшие травмы и в критическом состоянии был срочно госпитализирован в реанимацию "Охматдет", сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

Ранее сообщалось, что в Днепре на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой столкнулись две маршрутки и Peugeot.