"Киевавтодор" объяснил, почему от Воздухофлотского моста отваливаются части

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. "Киевавтодор" объяснил разрушения на Воздухофлотском мосту.

Как отмечается в сообщении предприятия в Facebook, на мосту ведутся плановые работы, поэтому с элементов конструкции откалывают куски бетона.

В компании уточнили, что работы выполняются в ночное время сотрудниками Киевавтодормост.

Как отметили на предприятии, работы плановые и продлятся еще несколько дней рамках проектных работ по реконструкции развязки на пересечении просп. Победы, ул. Вячеслава Черновола и просп. Воздухофлотского.

Ранее киевлянин Владислав Антонов разместил фото, на котором запечатлены куски бетона под Воздухофлотским мостом в столице. Журналист Денис Ялухин предполагает, что "скоро проще будет из Дарницы сгонять в Москву, чем на Соломенку".