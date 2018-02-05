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    Киев

    "Киевавтодор" объяснил, почему от Воздухофлотского моста отваливаются части

    (обновлено: )126
    Как отметили на предприятии, работы плановые и продлятся еще несколько дней рамках проектных работ по реконструкции развязки на пересечении просп. Победы, ул. Вячеслава Черновола и просп. Воздухофлотского.
    С элементов Воздухофлотского моста откалываются куски бетона
    facebook.com/vgorode/

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. "Киевавтодор" объяснил разрушения на Воздухофлотском мосту.

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    Как отмечается в сообщении предприятия в Facebook, на мосту ведутся плановые работы, поэтому с элементов конструкции откалывают куски бетона. 

    В компании уточнили, что работы выполняются в ночное время сотрудниками Киевавтодормост.

    Как отметили на предприятии, работы плановые и продлятся еще несколько дней рамках проектных работ по реконструкции развязки на пересечении просп. Победы, ул. Вячеслава Черновола и просп. Воздухофлотского.

    Ранее киевлянин Владислав Антонов разместил фото, на котором запечатлены куски бетона под Воздухофлотским мостом в столице. Журналист Денис Ялухин предполагает, что "скоро проще будет из Дарницы сгонять в Москву, чем на Соломенку".

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