Медики отреагировали на ситуацию с парнем, которого бросили без помощи

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Мужчина, к которому приехала скорая на столичном Виноградоре, находился в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно себя вел.

Об этом сообщили медики порталу dtp.kiev.ua.

Напомним, в Киеве возник скандал после того, как в сети появилась информация о том, что в районе Виноградаря врачи скорой помощи отказались госпитализировать 26-летнего парня, который замерзал на улице между гаражами.

"На самом деле все было не так! Человек в состоянии алкогольного опьянения неадекватно вел себя. Не давал даже осмотреть его. И после предложения поехать в вытрезвитель (так как другому медучереждению он не подлежит) молодой человек категорически отказался! Повторюсь —ОТКАЗАЛСЯ! Юридически, скорая не имеет права заставить или без согласия везти в больницу! В каждой сфере свои правила и права!", — приводит портал ответ медиков.

dtp.kiev.ua Скорая, отказавшаяся помогать парню

Накануне в соцсетях сообщалось, что у БСМП на улице Братиславской в Киева умер бездомный. Согласно сообщению, избитый мужчина обратился за помощью, однако ему отказали, он умер якобы от полученных травм. Позже стало известно, что он скончался от переохлаждения.