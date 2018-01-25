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    Киев

    Медики отреагировали на ситуацию с парнем, которого бросили без помощи

    (обновлено: )24120
    По информации медицинских работником, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения неадекватно вел себя, не давал даже осмотреть себя.
    Замерзший парень в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Мужчина, к которому приехала скорая на столичном Виноградоре, находился в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно себя вел.

    Об этом сообщили медики порталу dtp.kiev.ua.

    Напомним, в Киеве возник скандал после того, как в сети появилась информация о том, что в районе Виноградаря врачи скорой помощи отказались госпитализировать 26-летнего парня, который замерзал на улице между гаражами. 

    "На самом деле все было не так! Человек в состоянии алкогольного опьянения неадекватно вел себя. Не давал даже осмотреть его. И после предложения поехать в вытрезвитель (так как другому медучереждению он не подлежит) молодой человек категорически отказался! Повторюсь —ОТКАЗАЛСЯ! Юридически, скорая не имеет права заставить или без согласия везти в больницу! В каждой сфере свои правила и права!", — приводит портал ответ медиков.

    dtp.kiev.ua
    Пост dtp.kiev.ua
    dtp.kiev.ua
    Скорая, отказавшаяся помогать парню

    Накануне в соцсетях сообщалось, что у БСМП на улице Братиславской в Киева умер бездомный. Согласно сообщению, избитый мужчина обратился за помощью, однако ему отказали, он умер якобы от полученных травм. Позже стало известно, что он скончался от переохлаждения.

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