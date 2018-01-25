"Был синий и шла пена изо рта" В Киеве врачи бросили на улице парня, который замерзал - СМИ

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в районе Виноградаре врачи скорой помощи отказались госпитализировать 26-летнего парня, который замерзал на улице между гаражей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Молодого человека заметили прохожие: он был синий, изо рта шла пена.

Они вызвали полицию и скорую помощь, однако патрульные не приехали.

Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook На месте ЧП с мужчиной в Киеве

"Прибывшая на место бригада медиков отказалась заносить в машину парня. Мы с другом вытащили его и сами занесли в машину скорой. Врачи начали бить потерпевшего по лицу. Ударили коленом в грудь", — отметили очевидцы.

Они открыли двери и сделали замечание за такие жесткие меры "оказания помощи", на что получили ответ: "Так нужно его разморозить!"

В итоге бригада скорой уехала, так и не забрав парня в больницу.

Затем молодой человек пошел в магазин, чтобы отогреться, но его прогнали и вызвали скорую. Снова приехала бригада врачей, но помощи не оказали и в больницу не увезли.

В результате прохожие решили сами ему помочь и отвели парня домой.

Накануне в соцсетях сообщалось, что у БСМП на улице Братиславской в Киева умер бездомный. Согласно сообщению, избитый мужчина обратился за помощью, однако ему отказали, он умер якобы от полученных травм. Позже стало известно, что он скончался от переохлаждения.