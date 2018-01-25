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    Киев

    "Был синий и шла пена изо рта" В Киеве врачи бросили на улице парня, который замерзал - СМИ

    (обновлено: )29910
    Как уточняется, молодой человек пошел в магазин, чтобы отогреться, но его прогнали и вызвали скорую. Снова приехала бригада врачей, но помощи не оказали и в больницу не увезли.
    На месте ЧП с мужчиной в Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в районе Виноградаре врачи скорой помощи отказались госпитализировать 26-летнего парня, который замерзал на улице между гаражей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

    Молодого человека заметили прохожие: он был синий, изо рта шла пена.

    Они вызвали полицию и скорую помощь, однако патрульные не приехали.

    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    На месте ЧП с мужчиной в Киеве

    "Прибывшая на место бригада медиков отказалась заносить в машину парня. Мы с другом вытащили его и сами занесли в машину скорой. Врачи начали бить потерпевшего по лицу. Ударили коленом в грудь", — отметили очевидцы.

    Они открыли двери и сделали замечание за такие жесткие меры "оказания помощи", на что получили ответ: "Так нужно его разморозить!"

    В итоге бригада скорой уехала, так и не забрав парня в больницу.

    Затем молодой человек пошел в магазин, чтобы отогреться, но его прогнали и вызвали скорую. Снова приехала бригада врачей, но помощи не оказали и в больницу не увезли.

    В результате прохожие решили сами ему помочь и отвели парня домой.

    Накануне в соцсетях сообщалось, что у БСМП на улице Братиславской в Киева умер бездомный. Согласно сообщению, избитый мужчина обратился за помощью, однако ему отказали, он умер якобы от полученных травм. Позже стало известно, что он скончался от переохлаждения.

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