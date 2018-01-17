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    Происшествия

    Зимний ужас. Во Львовской области насмерть замерзли 4 человека

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    Согласно данным Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, среди погибших есть также молодой человек 1992 года рождения.
    Львовскую область занесло снегом
    Facebook Igor Zinkevych

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Во Львовской области за последние дни на улицах найдены четверо погибших — вероятно, от переохлаждения. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

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    "В 9.50 поступило сообщение, что 15.01.18 года в с. Опака, Дрогобычского район на улице без признаков жизни обнаружено тело местного жителя, 1992 года рождения, предварительная причина смерти – переохлаждение", — говорится в сообщении.

    Кроме того, в селе Рихтичи Дрогобычского района нашли мертвым местного жителя 1957 года рождения. В Дрогобыче по вул. Владимира Великого обнаружено тело неизвестной женщины, а в селе Угерско Самборского района на улице в районе парка — местного жителя 1974 года рождения.

    Напомним, к концу декабря в Польше за два месяца насмерть замерзли 15 человек.

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