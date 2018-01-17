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    Киев

    На трассах Киевской области появились пункты обогрева для водителей

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    Пункты обогрева открыты на таких автодорогах: "Киев – Харьков" - 126 км, "Киев - Одесса" - 78 км, "Киев – Одесса" - 143 км, "Киев – Житомир" - 62 км, г. Переяслав-Хмельницкий - въезд со стороны Черкасс.
    Снегопад в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. На автодорогах международного значения Киевской области были открыты пункты обогрева для водителей, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

    Отмечается, что по трассам был ограничен въезд большегрузных и крупногабаритных транспортных средств. Ограничение продлится на период снегопада.

    Как отметили в полиции, в среду на автодороге "Киев – Одесса" областные полицейские с помощью квадрокоптера отслеживали наличие пробок и выявляли автотранспорт, который попал в снежные заносы. 

    Сообщается, что пункты обогрева открыты на таких автодорогах: "Киев – Харьков" — 126 км, "Киев — Одесса" — 78 км, "Киев – Одесса" — 143 км, "Киев – Житомир" — 62 км, г. Переяслав-Хмельницкий — въезд со стороны Черкасс.

    Ранее сообщалось, что пункты обогрева появились на трассах в Закарпатье.

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