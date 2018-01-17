На трассах Киевской области появились пункты обогрева для водителей

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. На автодорогах международного значения Киевской области были открыты пункты обогрева для водителей, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Отмечается, что по трассам был ограничен въезд большегрузных и крупногабаритных транспортных средств. Ограничение продлится на период снегопада.

Как отметили в полиции, в среду на автодороге "Киев – Одесса" областные полицейские с помощью квадрокоптера отслеживали наличие пробок и выявляли автотранспорт, который попал в снежные заносы.

Сообщается, что пункты обогрева открыты на таких автодорогах: "Киев – Харьков" — 126 км, "Киев — Одесса" — 78 км, "Киев – Одесса" — 143 км, "Киев – Житомир" — 62 км, г. Переяслав-Хмельницкий — въезд со стороны Черкасс.

Ранее сообщалось, что пункты обогрева появились на трассах в Закарпатье.