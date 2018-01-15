Стало известно, от чего умер мужчина возле больницы в Киеве

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Мужчина, тело которого нашли 13 января у стен больницы скорой помощи в Киеве, скончался от переохлаждения.

Об этом сообщил заместитель начальника управления полиции Деснянского района Роман Тремсин.

"Следов насильственной смерти обнаружено не было. Синяков или ссадин от побоев тоже не выявлено. Скорее всего, мужчина пролежал на холоде всю ночь. Было открыто уголовное производство по факту смерти. Правильность или неправильность действий медиков мы не рассматривали, так как этот человек, по нашей информации, за медицинской помощью в ту ночь к врачам не обращался", — цитируют "Факты" Тремсина.

Дежурный врач БСМП Петр Кваснецкий рассказал, что лица без определенного места жительства являются частыми гостями больницы скорой помощи.

"Они приходят, просят у медиков и пациентов или их родственников деньги. Иногда распивают спиртные напитки. Порой ведут себя агрессивно. Врачи даже часто опасаются ночью спускаться на первый этаж. В ночь с 12 на 13 января мои коллеги насчитали человек 18 бомжей, которые крутились возле больницы. Однако, если бы любой из них обратился к нам за помощью, мы бы ее оказали. Но этот мужчина к нам не обращался", — отметил Кваснецкий.

"К сожалению, эта категория населения в БСМП едва ли не живет. Их привозят по „скорой“, они остаются. Поэтому и труп бомжа возле больницы при минусовой температуре — более чем вероятен", — заявил глава наблюдательного совета БСМП Анатолий Велимовский.

Накануне в соцсетях сообщалось, что у БСМП на улице Братиславской в Киева умер бездомный. Согласно сообщению, избитый мужчина обратился за помощью, однако ему отказали, он умер от полученных травм.