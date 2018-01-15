В центре Киева автомобиль на полной скорости "припарковался" в дерево

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого произошло ДТП.

"На перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого (возле почты) автомобиль Toyota по неизвестным причинам на высокой скорости врезался в дерево. В машине сработали все подушки безопасности. Водитель не получил серьезных травм, ожидает патрульную полицию", — сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

Ранее сообщалось, что в Виннице патрульные для задержания нетрезвого водителя-беглеца, нарушившего ПДД, были вынуждены применить табельное оружие.