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    Киев

    В центре Киева автомобиль на полной скорости "припарковался" в дерево

    (обновлено: )275
    В Киеве на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого автомобиль Toyota по неизвестным причинам на высокой скорости врезался в дерево.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого произошло ДТП.

    "На перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого (возле почты) автомобиль Toyota по неизвестным причинам на высокой скорости врезался в дерево. В машине сработали все подушки безопасности. Водитель не получил серьезных травм, ожидает патрульную полицию", — сообщает dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве

    Ранее сообщалось, что в Виннице патрульные для задержания нетрезвого водителя-беглеца, нарушившего ПДД, были вынуждены применить табельное оружие.

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