В магазине под Киевом заприметили хвостатого покупателя и вызвали полицию

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В одном из супермаркетов Ирпеня Киевской области заметили мужчину с лисой на поводке.

Об этом рассказала местная жительница Ольга Гуднова в группе "Ирпень+" в Facebook.

По ее словам, полиция попыталась вывести мужа с животным из магазина. Но владелец лисы ответил, что никуда идти не хочет.

По словам Ольги, лисицу мужчина держал на поводке, зверь выглядел вполне ухоженным.

ІРПІНЬ+, facebook Мужчина с лисицей в магазине

Ранее сообщалось, что в метрополитене Киева были замечены необычные пассажиры — молодой человек и енот у него на голове.