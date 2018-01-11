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    Киев

    В магазине под Киевом заприметили хвостатого покупателя и вызвали полицию

    (обновлено: )307
    Несмотря на то, что мужчина с лисой на поводке никому не причинял беспокойств, охранники супермаркета решили вызвать полицию.
    Мужчина с лисицей в магазине
    ІРПІНЬ+, facebook

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В одном из супермаркетов Ирпеня Киевской области заметили мужчину с лисой на поводке.

    Об этом рассказала местная жительница Ольга Гуднова в группе "Ирпень+" в Facebook.

    По ее словам, полиция попыталась вывести мужа с животным из магазина. Но владелец лисы ответил, что никуда идти не хочет.

    По словам Ольги, лисицу мужчина держал на поводке, зверь выглядел вполне ухоженным.

    ІРПІНЬ+, facebook
    Мужчина с лисицей в магазине

    Ранее сообщалось, что в метрополитене Киева были замечены необычные пассажиры — молодой человек и енот у него на голове.

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