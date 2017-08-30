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30.08.201712:24
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    Киев

    Живой енот вместо шапки. Киевлянин шокировал подземку

    (обновлено: )44950
    Молодой человек с ручным енотом на голове шокировал пассажиров киевского метрополитена. Однако само животное чувствовало себя вполне комфортно.
    Киевлянин с енотом
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В метрополитене Киева были замечены необычные пассажиры — молодой человек и енот у него на голове.

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    Животное в нетрадиционном для него месте чувствовало себя совершенно комфортно.

    Фотографией мужчины и енота поделился портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    Несмотря на негативные комментарии, оказалось, что животное не мучают, напротив, оно живет вполне комфортной человеческой жизнью. 

    Ручного енота зовут Марли, а его хозяина Дмитрий Решетник. Он рэп-музыкант, основатель группы "Еноты". Дмитрий рассказал depo.ua, что повсюду берет Марли с собой, так как ранее енот, оставшийся один дома, чувствовал себя одиноко и становился агрессивным.

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