Живой енот вместо шапки. Киевлянин шокировал подземку

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. В метрополитене Киева были замечены необычные пассажиры — молодой человек и енот у него на голове.

Животное в нетрадиционном для него месте чувствовало себя совершенно комфортно.

Фотографией мужчины и енота поделился портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Несмотря на негативные комментарии, оказалось, что животное не мучают, напротив, оно живет вполне комфортной человеческой жизнью.

Ручного енота зовут Марли, а его хозяина Дмитрий Решетник. Он рэп-музыкант, основатель группы "Еноты". Дмитрий рассказал depo.ua, что повсюду берет Марли с собой, так как ранее енот, оставшийся один дома, чувствовал себя одиноко и становился агрессивным.