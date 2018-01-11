Переполох в центре Киева: на Подоле слышны взрывы

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева на Контрактовой площади два несовершеннолетних подростка бросают петарды в открытые окна офисных помещений.

Как сообщает dtp.kiev.ua, петарды летят прямо людям на столы, офисы которых расположены на первых этажах зданий.

"Рассказывать со слезами "онижедети" будете, когда петарда разорвется в блузке вашей жены или дочери. Вот тогда и увидим по вашей реакции, дети или… ", — пишет портал.

dtp.kiev.ua Подростки, которые бросают петарды в офисы на Подоле

Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь от взрыва пиротехники пострадали три человека, в том числе дети.