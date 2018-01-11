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    Киев

    Переполох в центре Киева: на Подоле слышны взрывы

    (обновлено: )108646
    Сообщается, что на Подоле два несовершеннолетних подростка забрасывают петарды прямо людям на столы, офисы которых расположены на первых этажах зданий.
    Подростки, которые бросают петарды в офисы на Подоле
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева на Контрактовой площади два несовершеннолетних подростка бросают петарды в открытые окна офисных помещений.

    Как сообщает dtp.kiev.ua, петарды летят прямо людям на столы, офисы которых расположены на первых этажах зданий.

    "Рассказывать со слезами "онижедети" будете, когда петарда разорвется в блузке вашей жены или дочери. Вот тогда и увидим по вашей реакции, дети или… ", — пишет портал.

    dtp.kiev.ua
    Подростки, которые бросают петарды в офисы на Подоле

    Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь от взрыва пиротехники пострадали три человека, в том числе дети.

     

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