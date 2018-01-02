Во Львовской области мужчина лишился нескольких пальцев из-за петарды

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. Во время новогодних празднований мужчина травмировался петардой, потеряв несколько пальцев на руке, сообщает отдел коммуникации полиции Самборского района Львовской области.

"В Самборский отдел полиции 1 января, в четыре утра, поступило сообщение о том, что на улице Чайковского в результате неосторожного обращения с пиротехническим изделием пострадал человек", — говорится в сообщении.

Полицейские предварительно установили, что 37-летний житель Самбора, празднуя новый год в своей квартире, вышел на балкон, чтобы выстрелить из петарды. Однако она взорвалась у мужчины в руке.

Пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение с диагнозом: "полное травматическое отчленение второго и третьего пальцев левой кисти на уровне пяти костей".

Полицейские устанавливают, где именно пострадавший приобрел пиротехническое изделие, а также обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Мелитополе (Запорожская область) при взрыве петарды тяжелые травмы получил 11-летний мальчик.