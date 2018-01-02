За декабрь в Киеве установлено пять температурных рекордов

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Минувший декабрь стал одним из самых теплых за 136 лет наблюдения за температурой в Киеве, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

В декабре было установлено пять температурных рекордов, заявили в обсерватории. Среднемесячная температура воздуха в столице Украины достигла 1,6 градуса тепла, что выше климатической нормы на 3,9 градуса.

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Самая низкая температура в декабре 2017 года зарегистрирована 11 числа, когда было —3,8 градуса мороза, а самая высокая — уже через 5 дней, когда воздух прогрелся до +9,8 градуса.

Кроме того, количество осадков в декабре более чем в два раза превысило месячную норму — 129 мм. Декабрь 2017 года занял второе место среди самых влажных. В частности, ночь на 26 декабря в Киеве стала самой теплой с 1881 года.