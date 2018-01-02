наверх
02.01.201817:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    За декабрь в Киеве установлено пять температурных рекордов

    (обновлено: )26
    Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского подтвердила, что текущая зима в столице Украины - одна из самых теплых за 136 лет.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Минувший декабрь стал одним из самых теплых за 136 лет наблюдения за температурой в Киеве, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

    В декабре было установлено пять температурных рекордов, заявили в обсерватории. Среднемесячная температура воздуха в столице Украины достигла 1,6 градуса тепла, что выше климатической нормы на 3,9 градуса.

    Смотрите также: Одесситы встретили первый день Нового года на пляжах

    Самая низкая температура в декабре 2017 года зарегистрирована 11 числа, когда было —3,8 градуса мороза, а самая высокая — уже через 5 дней, когда воздух прогрелся до +9,8 градуса.

    Кроме того, количество осадков в декабре более чем в два раза превысило месячную норму — 129 мм. Декабрь 2017 года занял второе место среди самых влажных. В частности, ночь на 26 декабря в Киеве стала самой теплой с 1881 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ирины Ноздровской: понесут ли убийцы наказание?
    Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Радикализм захватил Украину
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел