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    Общество

    Синоптики порадовали прогнозом на вторник: тепло и сухо

    (обновлено: )27
    Во вторник в Украине синоптики обещают сухую и теплую погоду. Местами воздух прогреется до 10 градусов тепла.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Во вторник, 26 декабря, синоптики прогнозируют на всей территории Украины переменную облачность без осадков, передает Укргидрометцентр.

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    На западе страны ожидается сухая погода, днем воздух прогреется до 9 градусов.

    В северных областях также сухо, днем до 7 градусов тепла.

    В центре ожидается переменная облачность без осадков, температура днем от 4 до 7 градусов тепла.

    В восточных областях во вторник синоптики также прогнозируют сухую и теплую погоду, воздух там прогреется до 9 градусов тепла.

    На юге без осадков, днем до 10 градусов тепла.

    В Киеве во вторник будет сухо с температурой до 7 градусов тепла.

    Напомним, в последние в Украине наблюдается значительное потепление.

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