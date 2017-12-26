Синоптики порадовали прогнозом на вторник: тепло и сухо

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Во вторник, 26 декабря, синоптики прогнозируют на всей территории Украины переменную облачность без осадков, передает Укргидрометцентр.

На западе страны ожидается сухая погода, днем воздух прогреется до 9 градусов.

В северных областях также сухо, днем до 7 градусов тепла.

В центре ожидается переменная облачность без осадков, температура днем от 4 до 7 градусов тепла.

В восточных областях во вторник синоптики также прогнозируют сухую и теплую погоду, воздух там прогреется до 9 градусов тепла.

На юге без осадков, днем до 10 градусов тепла.

В Киеве во вторник будет сухо с температурой до 7 градусов тепла.

Напомним, в последние в Украине наблюдается значительное потепление.