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    Общество

    В Украине сохранится теплая погода, ожидаются дожди и мокрый снег

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    Несмотря на плюсовую температуру, на западе, севере и в центральных областях Украины возможно выпадение мокрого снега.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Украине на 14 декабря прогнозируется теплая погода, однако в ряде регионов пройдут дожди и мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.

    Без осадков будет в восточных областях. Температура поднимется до +9 градусов.

    В южных регионах Украины ожидаются дожди, потеплеет до +14.

    Укргидрометцентр
    Погодная карта Украины на 14 декабря

    В западных областях дожди, местами мокрый снег. Днем  столбики термометров достигнут 7 градусов тепла.

    На севере Украины без осадков, температура до +2.

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    В центре пройдут дожди и мокрый снег, но температура плюсовой — до 9 градусов тепла.

    В Киеве прогнозируется облачность. Температура будет колебаться от 1 градуса мороза до 7 градусов тепла.

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