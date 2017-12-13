В Украине сохранится теплая погода, ожидаются дожди и мокрый снег

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Украине на 14 декабря прогнозируется теплая погода, однако в ряде регионов пройдут дожди и мокрый снег, сообщает Укргидрометцентр.
Без осадков будет в восточных областях. Температура поднимется до +9 градусов.
В южных регионах Украины ожидаются дожди, потеплеет до +14.
Погодная карта Украины на 14 декабря
В западных областях дожди, местами мокрый снег. Днем столбики термометров достигнут 7 градусов тепла.
На севере Украины без осадков, температура до +2.
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В центре пройдут дожди и мокрый снег, но температура плюсовой — до 9 градусов тепла.
В Киеве прогнозируется облачность. Температура будет колебаться от 1 градуса мороза до 7 градусов тепла.