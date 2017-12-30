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    Россия

    В Москве установлен рекорд тепла

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    В результате поступления субтропического тепла черноморского происхождения на среднерусскую равнину столбики термометров в российской столице повысились до отметки плюс 3,7 градуса.
    Погода в Москве. Архивное фото
    REUTERS Maxim Zmeyev

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Рекорд тепла установлен в Москве в пятницу, 29 декабря, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец в пятницу.

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    Он рассказал, что "в результате поступления субтропического тепла черноморского происхождения на среднерусскую равнину столбики термометров повысились до отметки плюс 3,7 градуса".

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    "Таким образом, пал рекорд 42-летней давности и 29 декабря 2017 года стал самым теплым за всю историю наблюдений", — сказал Тишковец.

    Ранее сообщалось, что ночь на 26 декабря стала в Киеве самой теплой за последние 136 лет.

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