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    Киев

    Сильно шумели. В Киеве мужчина расстрелял трех соседей

    (обновлено: )72441
    Ссора, возникшая из-за шума в квартире соседей, переросла в драку во время которой один из участников из травматического оружия ранил трех человек.
    На месте стрельбы в Киеве
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Киеве между соседями произошел конфликт со стрельбой. 

    "На линию 102 позвонила киевлянка, которая сообщила о конфликте в подъезде дома на улице Мартиросяна. На место прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Правоохранители осмотрели подъезд, прилегающую территорию и опросили очевидцев. Выяснилось, что один из жильцов дома пожаловался на шум в квартире соседа, который мешал спать его ребенку. По словам 41-летнего мужчины, компания отреагировала на замечания агрессивно и начала его бить. Тогда киевлянин схватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону оппонентов", — сообщает подробности полиция.

    kyiv.npu.gov.ua
    На месте стрельбы в Киеве

    В результате конфликта огнестрельные ранения получили двое мужчин и женщина, у стрелка — многочисленные гематомы. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли три гильзы, пистолет и документы на оружие.

    Следователи Соломенского управления полиции открыли два уголовных производства по предварительной правовой квалификации — ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие, в ходе которого будут установлены все обстоятельства конфликта.

    Ранее сообщалось, что неизвестные напали на мужчину в Печерском районе Киева и забрали у него сумку, полиция разыскивает злоумышленников

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