наверх
27.12.201710:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Стрельбу на московской фабрике устроил ее бывший хозяин

    (обновлено: )46
    В настоящее время, как указывают в ГСУСК, "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании". По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные оборот оружия".
    Здание фабрики в Москве, где произошла стрельба
    Socgrad

    КИЕВ, 27 дек – РИА Новости Украина. Стрельбу на территории фабрики в Москве устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия, сообщает в среду столичный главк СК РФ.

    "Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", — сказано в релизе.

    В настоящее время, как указывают в ГСУСК, "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании".

    По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные оборот оружия".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Передача пленных на окраине Горловки. Архивное фото
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Экономика
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Степан Полторак. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Наручники
    Криминальные войны в Украине