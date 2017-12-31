Киевлянам в новогоднюю ночь прогнозируют похолодание

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Погода в канун Нового года, 31 декабря, на территории Украины будет преимущественно плюсовой, однако в Киеве ближайшей ночью похолодает до 0…- 2 градусов мороза. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в связи с незначительным похолоданием в западных и северных областях возможен мокрый снег. В восточных, центральных и южных регионах ожидается плюсовая температура. Местами выпадет небольшой дождь или будет туман.

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"В Киеве 31 декабря есть вероятность небольшого мокрого снега днем или вечером. Ближайшей ночью похолодает до 0…- 2 градусов мороза, завтра (в воскресенье — ред.) днем ожидается +2… + 3 градуса", — сообщила синоптик.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю уходящего года украинцев ожидает практически весенняя погода.