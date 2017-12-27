В сети разгорелся скандал из-за плаката "про калек" в метро Киева

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен заменит предупреждающий плакат, который вызвал скандал в сети, сообщила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.

По ее словам, для коммунального предприятия не принципиально заменить надпись, если она не понравилась некоторым людям. Макогон подчеркнула, что главное для работников киевского метро, чтобы все люди, а особенно родители маленьких детей были предельно осторожны.

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"Этот плакат мы разместили уже давно, но почему-то именно сейчас он привлек такое внимание", — отметила Макогон в комментарии "Обозревателю".

Фото из открытых источников Предупреждающий плакат в киевском метро

Напомним, на днях сообщалось о жестокой драке в столичной подземке.