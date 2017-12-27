наверх
27.12.201707:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В сети разгорелся скандал из-за плаката "про калек" в метро Киева

    (обновлено: )30210
    пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон отметила, что плакат был размещен давно, однако шумиха вокруг него поднялась совсем недавно.
    Киевский метрополитен. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен заменит предупреждающий плакат, который вызвал скандал в сети, сообщила пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон.

    По ее словам, для коммунального предприятия не принципиально заменить надпись, если она не понравилась некоторым людям. Макогон подчеркнула, что главное для работников киевского метро, чтобы все люди, а особенно родители маленьких детей были предельно осторожны.

    Смотрите также: Священник взволновал пассажиров своим поведением в метро Киева

    "Этот плакат мы разместили уже давно, но почему-то именно сейчас он привлек такое внимание", — отметила Макогон в комментарии "Обозревателю".

    Фото из открытых источников
    Предупреждающий плакат в киевском метро

    Напомним, на днях сообщалось о жестокой драке в столичной подземке. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Обмен пленными в Донбассе. Архивное фото
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Степан Полторак. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Наручники
    Криминальные войны в Украине