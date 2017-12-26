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    Киев

    Озвучен долг Киева за электричество

    (обновлено: )13631
    Основными должниками остаются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности и населения. Предприятия жилкоммунхоза задолжали за электроэнергию 263,9 млн грн.
    Абонентская книжка по оплате за электроэнергию в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Долг столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед "Киевэнерго" по состоянию на 1 декабря 2017 года составляет 807 миллионов гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевэнерго".

    Киевский городской совет
    Украинское фото
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    "Основными должниками остаются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности и населения. Так, предприятия жилкоммунхоза, в том числе предприятия жизнеобеспечения города, задолжали за электроэнергию 263,9 млн грн. Долг крупнейшего должника ПАО АК "Киевводоканал" на 1 декабря 2017 составляет 92,1 млн грн. Прогнозируемая сумма долга "Киевводоканала" на 1 января 2018 — 104 млн грн", — говорится в сообщении.

    При этом в компании добавили, что "Киевводоканал" накапливает долги перед "Киевэнерго" с 2016 года.

    По данным "Киевэнерго", долг населения Киева за потребленную электроэнергию на 1 декабря составил 377,6 млн грн. Крупнейшими должниками являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов — 54,3 млн грн, 44 млн грн и 42,2 млн грн соответственно.

    Акционеры "Киевэнерго" решили выделить из состава компании оператора систем распределения – ДТЭК Киевские электросети.

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