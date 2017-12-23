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    Киев

    "Каток на дороге". В Киеве легковушка протаранила столб

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    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах (455)

    (обновлено: )12410
    Водитель автомобиля Skoda находился с нетрезвом состоянии, не справился с управлением и на полном ходу врезался в столб. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В поселке Новосёлки под Киевом автомобиль Skoda протаранил столб.

    "Водитель автомобиля #Skoda на скользкой дороге не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работает патрульная полиция", — сообщает подробности аварии dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве

    Накануне смертельное ДТП с участием автомобиля BMW произошло на бульваре Дружбы Народов в Киеве в пятницу вечером, 22 декабря. 

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