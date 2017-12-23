"Каток на дороге". В Киеве легковушка протаранила столб

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В поселке Новосёлки под Киевом автомобиль Skoda протаранил столб.

"Водитель автомобиля #Skoda на скользкой дороге не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работает патрульная полиция", — сообщает подробности аварии dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

Накануне смертельное ДТП с участием автомобиля BMW произошло на бульваре Дружбы Народов в Киеве в пятницу вечером, 22 декабря.