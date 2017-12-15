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    Подарков хватит всем! В Киеве открыли резиденцию Святого Николая

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    Первая резиденция Святого Николая появилась в музее Пирогово. Несмотря на то, что до праздника еще четыре дня, детей собралось немало. За подарками выстраивались в очереди.
    В Киеве открыли резиденцию Святого Николая
    ТСН

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В пятницу, 15 декабря, в Киеве открылась резиденция Святого Николая. Это первая такая резиденция из трех, которые еще будут открыты в столице, сообщает ТСН.

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    Первая резиденция Святого Николая появилась в музее Пирогово. Несмотря на то, что до праздника еще четыре дня, детей собралось немало. За подарками выстраивались в очереди, рассказывали стихи и пели песни.

    По словам самого Святого Николая, с таким количеством детей ему самому не справится, поэтому в ближайшее время в Киеве откроют еще три резиденции.

    Как сообщалось ранее, супруга президента Украины Марина Порошенко примет участие в открытии главной елки страны на Софийской площади в Киеве.

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