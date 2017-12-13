Рождественский подарок: знаменитая модель снялась топлес

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Бразильськая супер-модель Алессандра Амбросио снялась в провокативной рекламной кампании, приуроченной к Рождеству.

Фотограф кампании Рассел Джеймс уже опубликовал одну из фотографий Алессандры на своей странице в Instagram, еще одну выложила сама Амбросио.

На фото Алессандра практически полностью обнажена, на ней лишь ковбойская шляпа, пояс и сапоги.

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Съемки проходили в США на горно-лыжном курорте Аспен (штат Колорадо).

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира. Самой богатой красавицей стала стала Кендалл Дженнер, которая в 2017 году уже заработала 22 миллиона долларов.