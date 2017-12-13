Рождественские ярмарки в Германии: вопрос номер один – безопасность

РИА Новости Украина

В Германии начался "сезон" Рождественских базаров. После прошлогоднего теракта на базаре в Берлине в этом году приняты усиленные меры безопасности – власти города отряжают отряды полиции, торговцам предписано нанять больше охранников. Вокруг базаров появились специальные заграждения, прозванные в народе "Лего от Меркель".

Sputnik выяснял, сильно ли изменился ли облик базаров, кто платит за усиление мер безопасности и подорожает ли глинтвейн в связи с дополнительными затратами на безопасность.

На площади Брайтшайдплац (Breitscheidplatz) в центре Берлина работает Рождественская ярмарка. Облик центра города изменился – кроме глинтвейна и штолленов в этом году можно увидеть больше сотрудников служб безопасности и бетонные блоки – так называемые "кубики лего Меркель".

Меры безопасности были повышены после прошлогоднего теракта на рождественском базаре на Брайтшайдплац. Именно в Берлине, именно вокруг рождественской ярмарки на Брайтшайдплац недавно проходили дебаты о расходах на безопасность. По мнению экспонентов ярмарки, Берлин недостаточно поучаствовал в расходах на безопасность. Член Сената Берлина от социал-демократов Андреас Гайзель (Andreas Geisel) придерживается другого мнения. Он считает, что обязательства по несению расходов должны нести и организаторы ярмарки.

Sputnik обратился как к сенатору, так и к владельцами стендов. В пресс-службе управления Сената был дан следующий ответ: "Расходы на безопасность должны всегда распределяться между несколькими субъектами. Частные организаторы несут такую же ответственность, как и Сенат. Сенат обеспечивает достаточное количество материала и полицейских – как форме и в штатском – для защиты людей. Это стоит денег. Эти расходы берет на себя общественность. Это правильно, и мы выступаем за это".

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Чтобы прояснить – то есть Берлин участвует в расходах на безопасность. И экспоненты также предприняли собственные меры. "Кроме полиции у нас есть частная охрана. Она размещается у входа и работает в две смены", — говорит Михаэль Роден (Michael Roden), председатель берлинского союза экспонентов. Он отметил, что этот персонал оплачивается его организацией.

Клаус Юрген Мейер (Klaus-Jürgen Meyer), председатель трудового общества City e. V. отметил: "На протяжении 34 лет у нас есть концепция безопасности. Конечно, с прошлого года мы уделяем особое внимание теме безопасности. Вместе со службами безопасности и округом, управлением по вопросам правопорядка, мы все сделали. Я считаю, что все посетители с удовольствием могут прийти на рождественскую ярмарку".

Критики в адрес сенатора не последовало.

То есть в Берлине мир, радость и сладости? По словам Родена, арендная плата на Брайтшайдплац выросла на 20 процентов для покрытия дополнительных расходов. Сколько в общей сложности составят расходы на безопасность для владельцев стендов, Роден сказать не смог.

Как выглядит ситуация с рождественскими ярмарками в других местах Германии? Вернер Хаммершмидт (Werner Hammerschmidt) является руководителем федерального союза экспонентов и рыночных торговцев. Он убежден, что "обеспечение безопасности рождественских базаров от террористических атак – это обеспечение общественной безопасности. Все меры властей по защите от террористических актов должны оплачиваться из государственного бюджета. Мы категорически против перекладывания расходов на владельцев стендов".

В Гессене, на рождественских ярмарках во Франкфурте, Висбадене или Касселе, все, вроде бы, работает, как надо.

"Меры безопасности здесь осуществляются муниципалитетами", — говорит Рогер Симак (Roger Simak), руководитель земельного объединения рыночной торговли и экспонентов Гессена. Пошлины на стенды были повышены незначительно. "Мы, экспоненты, заботимся о безопасности на рождественской ярмарке. Как и на футбольных матчах, это государственная задача – повсеместно обеспечить безопасность". Конкретные меры безопасности, по его словам, это бетонные блоки, так называемые "кубики лего от Меркель", большие баки с водой и больше задействованной полиции и сотрудников безопасности.

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В Дортмунде одна из самых больших рождественских ярмарок страны с более двумя миллионами посетителей. Город разработал концепцию блокировки. "Вся кольцевая магистраль во время работы рождественских ярмарок полностью закрыто для движения грузовиков", — заявила Верена Винкельхаус (Verena Winkelhaus), глава вестфальского Союза рыночной торговли и экспонентов. По ее словам, владельцы стендов сами не сидели сложа руки: "Мы переработали нашу концепцию безопасности в том, что касается терроризма и эвакуации. На каждой площади есть кто-то, кто в экстренном случае может передать сообщение – по мобильной или радиосвязи".

REUTERS Bundesregierung/Steffen Kugler/Handout Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Рождественскую ярмарку в Берлине

Перекладывания дополнительных расходов на стоимость глинтвейна, сладостей и детской карусели не хочет ни один владелец стенда – и пока что такого, по всей видимости, нет. "Если цены будут слишком высокими, тогда такие мероприятия, как рождественские ярмарки перестанут проводиться", — заключил представитель гессенских экспонентов Симак.

Открылась рождественская ярмарка на Брайтшайдплац у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма. 100-процентной безопасности нет – все едины в этом мнении. "Но нельзя дать довести себя до безумия", — говорит глава федерального союза Хаммершмидт. 19 декабря, в годовщину теракта, здесь будет торжественно открыто памятное место жертвам – с пересекающей часть площади неровной "золотой трещиной" из металла и выгравированными на ступенях церкви именами 12-ти жертв. Ярмарка в этот день будет закрыта.