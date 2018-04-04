Госдолг Украины: все больше и больше

В целом с начала 1994 года Украина стремительно опускалась в долговую яму. Если на третьем году жизни нашего государства, госдолг составлял 4,8 миллиарда долларов, то через десять лет он достиг отметки в 36,6 миллиардов долларов.

Резкий рост — практически удвоение — государственного долга зафиксировано с 2014 года. С тех пор он не опускался ниже 65,5 миллиардов долларов.

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Напомним, в январе 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что внешний долг Украины составляет 83% от ВВП. В пересчете на каждого жителя Украины это означает 1800-1900 долларов долга.

Уже в марте Министерство финансов Украина заявило, что соотношение государственного долга Украины к ВВП по итогам минувшего года сократилось до 71,8% с 80,9% в 2016 году.

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