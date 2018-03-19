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    Госдолг США впервые в истории достиг отметки в $21 трлн

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    Согласно данным, опубликованным на сайте американского Минфина, объем государственного долга страны на 15 марта текущего года составил 21 триллион 31 миллиард долларов.
    Доллар США
    REUTERS Gary Cameron

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Государственный долг США впервые в истории достиг отметки в 21 триллион долларов.

    Согласно данным, опубликованным на сайте американского Минфина, объем государственного долга страны на 15 марта текущего года составил 21 триллион 31 миллиард долларов. Отметку в 20 триллионов он превысил в сентябре прошлого года.

    За восемь лет президентства Барака Обамы долг США вырос почти в два раза. Дональд Трамп не раз заявлял, что Штатам необходимо сокращать госдолг, однако вынужден был согласиться с его увеличением в свете растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета. За время его пребывания на посту главы Белого дома долг вырос на 1,1 триллиона долларов. В феврале прошлого года Трамп заявлял, за первый месяц его президентства государственный долг страны уменьшился на 12 миллиардов долларов.

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