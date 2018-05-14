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    В школе Донецкой области распылили слезоточивый газ

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    По данным полиции, в школе села Новоукраинка, где обучается 75 учеников, неизвестный распылил слезоточивый газ. Детей отпустили по домам. Информация о пострадавших не поступала.
    Школа села Новоукраинка Марьинского района Донецкой области
    police.dn.ua

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Неизвестный на перемене распилил слезоточивый газ в понедельник в школе села Новоукраинка Марьинского района Донецкой области, сообщила пресс-служба полиции региона.

    Согласно сообщению, всего в школе обучается 75 учеников.

    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    dsns.gov.ua
    Отравление школьников в Черкассах: в горсовете ждут ответ из Киева

    Из-за инцидента прекратили занятия, детей отпустили по домам.

    Информация о пострадавших не поступала, взяты образцы воздуха на анализ.

    Во минувший вторник, 8 мая, в Черкассах произошло массовое отравление в школе, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 57 человек (53 ребенка и 4 учителя). По данным медиков, у детей и взрослых, доставленных в медучреждения, наблюдалась ингаляционная токсическая реакция.

    Читайте также: Из школы — в реанимацию. Подробности массового отравления детей в Черкассах

    Также во вторник в Новомосковске Днепропетровской области на линейке в средней школе №6 стало плохо почти двум десяткам учеников. Медики констатировали у 18 детей вегетососудистый пароксизм, их не госпитализировали, оказав помощь на месте.

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