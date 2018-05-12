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    ЧП в школе Черкасс: СБУ подозревает "целенаправленные действия" неких лиц

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    Массовое отравление школьников в Черкассах (32)

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    По словам Грицака, уголовное дело об отравлении в школе ведет полиция, СБУ со своей стороны принимает все исчерпывающие меры, чтобы помочь в расследовании.
    Дети в одной из больниц Черкасс
    vikka.ua

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что массовое отравление детей в школе в Черкассах могло произойти в результате "целенаправленных действий неустановленных лиц".

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    dsns.gov.ua
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    "Мы проводим уголовное расследование этого инцидента, но то, что в рамках оперативных мероприятий мы проверяем, конечно, мы такую версию мы не исключаем — целенаправленных действий неустановленных лиц, которые совершили это преступление", — сказал Грицак в субботу журналистам в Черкассах, отвечая на вопрос, могло ли быть отравление целенаправленной диверсией.

    По словам Грицака, данное уголовное дело ведет полиция, СБУ со своей стороны принимает все исчерпывающие меры, чтобы помочь в расследовании.

    "Я бы не сказал, что эти случаи между собой очень похожи, то есть, случай, который произошел в Новомосковске, и случай, который произошел в Черкассах… Насколько мне известно, дети, которые были в реанимации, они лечатся сейчас амбулаторно и состояние их удовлетворительное", — сказал глава СБУ, брифинг которого транслировал телеканал "112 Украина".

    В Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 58 человек. Часть детей уже выписали из больницы.

    На месте ЧП сразу же побывал премьер Владимир Гройсман, он не исключил, что во время мероприятий в школе в Черкассах могли распылить какое-то вещество, однако окончательные причины так и не выяснены.

    Похожий случай в тот же день произошел в Новомосковске Днепропетровской области — там 16 ученикам стало плохо во время линейки, однако госпитализация им не понадобилась. По обоим фактам полиция проводит расследование.

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