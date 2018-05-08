Массовое отравление детей в Черкассах: появилась реакция местных властей

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КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Глава Черкасской ОГА Юрий Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook, что состояние пострадавших детей улучшается, они обеспечены всем необходимым.

"В областной детской больнице сейчас находятся 50 детей. В реанимации — 11 Их состояние улучшается. Всем необходимым обеспечены", — написал Ткаченко.

Юрий Ткаченко, facebook Госпитализированная школьница

Как сообщили в ГСЧС, одной из причин отравления могут стать испарения из канализационного коллектора.

Пресс-секретарь управления ГосЧС Черкасской области Константин Проценко в комментарии телеканалу "112 Украина" добавил: "Состояние здоровья двух учителей средней тяжести. Они легче переносят эти симптомы отравления, чем дети. Пока что мы не можем сказать, какое вещество вызвало это отравление".

По данным ГСЧС, массовое отравление детей произошло во вторник утром в школе в городе Черкассы, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51. Возбуждено уголовное дело.

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