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    Массовое отравление детей в Черкассах: появилась реакция местных властей

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    Массовое отравление школьников в Черкассах (9)

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    Как рассказал глава Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко, в областной детской больнице находятся 50 детей, в реанимации - 11.
    На месте отравления детей в Черкассах, 8 мая 2018
    facebook.com/MNSCHERKASY

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Глава Черкасской ОГА Юрий Ткаченко сообщил на своей странице в Facebook, что состояние пострадавших детей улучшается, они обеспечены всем необходимым.

    "В областной детской больнице сейчас находятся 50 детей. В реанимации — 11 Их состояние улучшается. Всем необходимым обеспечены", — написал Ткаченко.

    Юрий Ткаченко, facebook
    Госпитализированная школьница

    Как сообщили в ГСЧС, одной из причин отравления могут стать испарения из канализационного коллектора.

    Пресс-секретарь управления ГосЧС Черкасской области Константин Проценко в комментарии телеканалу "112 Украина" добавил: "Состояние здоровья двух учителей средней тяжести. Они легче переносят эти симптомы отравления, чем дети. Пока что мы не можем сказать, какое вещество вызвало это отравление".

    По данным ГСЧС, массовое отравление детей произошло во вторник утром в школе в городе Черкассы, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже число госпитализированных возросло до 51. Возбуждено уголовное дело.

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