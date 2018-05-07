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    Происшествия

    Под Тернополем девушка из ревности заколола 19-летнюю соперницу вилами (18+)

    (обновлено: )70405
    Колотые раны и многочисленные ушибы обнаружили эксперты на теле девятнадцатилетний уроженки Тернопольской области. Травмы потерпевшей нанесла ровесница из райцентра.
    На месте убийства в Тернопольской области
    tp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. 19-летняя жительница Тернопольской области совершила жестокое убийство из ревности.

    "По предварительной информации, агрессию у подозреваемой вызвали ревность. Девушка, вернувшись домой, застала в доме своего знакомого с неизвестной девушкой. Она начала выяснять отношения, но парень разговаривать отказался и оставил девушек наедине. Это разозлило жительницу райцентра и она начала бить непрошеную гостью сначала металлической трубой, потом совковой лопатой и вилами. Все удары наносила в область головы и туловища", — сообщает подробности полиция области.

    tp.npu.gov.ua
    На месте убийства в Тернопольской области

    Полицию подозреваемая вызвала сама. Работники следственно-оперативной группы, прибывшие на место происшествия, обнаружили труп девушки на диване. Раны потерпевшей оказались несовместимыми с жизнью. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте преступления.

    Злоумышленница в содеянном созналась. Ее задержали в соответствии со статьей 208 УПК. Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 часть 1 УК — умышленное убийство.

    Ранее сообщалось, что в Умани Черкасской области произошло резонансное преступление, душевнобольной мужчина забил до смерти двух прохожих.

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