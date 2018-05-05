Силовики в Донбассе в ходе рейда взяли в плен ополченца

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Военные в Донбассе во время рейда взяли в плен ополченца, которого передали его Службе безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Сегодня, 5 мая 2018 года, во время рейда одним из подразделений 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады Объединенных сил взято в плен боевика 3-го батальона 7-й мотострелковой бригады российской-террористических войск. Сейчас задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины. Военнослужащих, участвовавших в рейде, командованием Объединенных сил будут представлены к наградам. Потерь среди личного состава подразделения нет", — сообщает ООС.

Операція об'єднаних сил / Joint forces operation Взятый в плен ополченец

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.