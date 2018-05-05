наверх
05.05.201811:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Транспортный коллапс. На КПВВ в Донбассе застряли сотни авто

    (обновлено: )27707
    В Погранслужбе сообщили, что за прошлые сутки через КПВВ в Донбассе проследовало более 34 000 человек и 4,8 тысячи транспортных средств.
    Украинские военнослужащие проверяют документы на КПП возле Славянска
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В субботу утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях скопились 240 автомобилей.

    Георгий Тука о новом формате операции в Донбассе. Видео
    Канал на Youtube ZIK
    Тука и Вовк о продолжении АТО в Донбассе после смены формата

    Об этом сообщает Госпогранслужба.

    "Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:" Майорское "- 10/70;" Марьинка "- 10/50;" Новотроицкое "- 20/30;" Гнутово "- 30/20", — говорится в сообщении.

    Всего за прошлые сутки через КПВВ проследовало более 34 000 человек и 4,8 тысячи транспортных средств.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте обстрела КПВВ "Гнутово"
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Работы правоохранителей на мест взрыва в Киеве
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Склады боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Архивное фото
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан