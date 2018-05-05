Транспортный коллапс. На КПВВ в Донбассе застряли сотни авто

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КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. В субботу утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях скопились 240 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:" Майорское "- 10/70;" Марьинка "- 10/50;" Новотроицкое "- 20/30;" Гнутово "- 30/20", — говорится в сообщении.

Всего за прошлые сутки через КПВВ проследовало более 34 000 человек и 4,8 тысячи транспортных средств.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.