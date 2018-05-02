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    Удар молнии утопил польского туриста в Карпатах

    (обновлено: )11720
    Группа из 26 граждан Польши сплавлялась по реке Прут, когда в одну из байдарок ударила молния. Один из двоих управлявщих лодкой поляков утонул, его тело было найдено ниже по течению.
    Река Прут. Архивное фото
    svirsky.ru

    Момент удара молнии в самолет попало на видео. Видео
    Valk Aviation/Youtube
    Момент удара молнии в самолет попал на видео
    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Карпатах погиб турист из Польши, который совершал сплав по реке Прут, сообщается управление по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской облгосадминистрации.

    ЧП произошло 1 мая в 15.25, когда группа из 26 граждан Польши спускалась на байдарках по Пруту. В районе села Олешков Снятинского района в одну из лодок ударила молния и байдарка перевернулась.

    В лодке находились два человека, одному из которых удалось выбраться на берег, а второй пропал под водой. Позднее тело гражданина Польши 1985 года рождения было найдено водолазами в Коломыйском районе. Труп доставлен в морг для установления причин смерти.

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    Ранее сообщалось, что в Черниговской области в воинской части 30-го механизированного батальона от удара молнии погиб курсант. После поражения молнией его доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти парня.

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