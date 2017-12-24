В Колумбии молния ударила по военному лагерю: десятки раненых

КИЕВ, 24 дек – РИА Новости Украина. В субботу, 23 декабря, не менее 58 колумбийских военнослужащих были ранены при ударе молнии по военному лагерю в городе Попаян департамента Каука.
По данным военных властей, ЧП произошло во время подготовки к торжественной церемонии в воинской части. "Мы просим Господа о скорейшем восстановлении наших солдат из третьей дивизии, которые были ранены электрическим разрядом в военной части Попаяна. Солидарны с их семьями. Силы им", — говорится в сообщении в Twitter вооруженных сил Колумбии.
Генерал Луис Фернандо Рохас сообщил радио Caracol, что солдаты получили ожоги. "Надеемся, что серьезных последствий не будет, помимо ожогов, у некоторых отмечены проблемы со слухом", — сказал Рохас.
Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь для детального обследования.
Как сообщалось ранее, в Черниговской области погиб курсант 1996 года рождения от удара молнии.