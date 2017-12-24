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    В Колумбии молния ударила по военному лагерю: десятки раненых

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    Генерал Луис Фернандо Рохас сообщил, что солдаты получили ожоги: "Надеемся, что серьезных последствий не будет, помимо ожогов, у некоторых отмечены проблемы со слухом".
    Молния
    RIA News Иван Макеев

    КИЕВ, 24 дек – РИА Новости Украина. В субботу, 23 декабря, не менее 58 колумбийских военнослужащих были ранены при ударе молнии по военному лагерю в городе Попаян департамента Каука.

    Момент удара молнии в самолет попало на видео. Видео
    Valk Aviation/Youtube
    Момент удара молнии в самолет попал на видео

    По данным военных властей, ЧП произошло во время подготовки к торжественной церемонии в воинской части. "Мы просим Господа о скорейшем восстановлении наших солдат из третьей дивизии, которые были ранены электрическим разрядом в военной части Попаяна. Солидарны с их семьями. Силы им", — говорится в сообщении в Twitter вооруженных сил Колумбии.

    Генерал Луис Фернандо Рохас сообщил радио Caracol, что солдаты получили ожоги. "Надеемся, что серьезных последствий не будет, помимо ожогов, у некоторых отмечены проблемы со слухом", — сказал Рохас.

    Пострадавшие были доставлены в военный госпиталь для детального обследования.

    Как сообщалось ранее, в Черниговской области погиб курсант 1996 года рождения от удара молнии.

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