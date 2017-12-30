В самолет, летевший в Грецию, ударила молния

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В самолет авиакомпании Wizz Air рейса W66401, летевший из грузинского города Кутаиси в греческий город Кавала, попала молния.

Борт был перенаправлен в международный аэропорт Софии.

По информации пресс-службы, инцидент произошел при приближении самолета к международному аэропорту Кавалы.

"На данном этапе проводится инспекция борта, после чего будет известно, какое решение примет авиакомпания", — говорится в сообщении.

Напомним, в Колумбии молния ударила по военному лагерю. Десятки раненых.