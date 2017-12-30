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    В самолет, летевший в Грецию, ударила молния

    (обновлено: )30
    Инцидент произошел при приближении самолета к международному аэропорту Кавалы. Проводится инспекция борта, после чего будет известно, какое решение примет авиакомпания.
    Молния
    RIA News Иван Макеев

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В самолет авиакомпании Wizz Air рейса W66401, летевший из грузинского города Кутаиси в греческий город Кавала, попала молния.

    Борт был перенаправлен в международный аэропорт Софии.

    По информации пресс-службы, инцидент произошел при приближении самолета к международному аэропорту Кавалы.

    "На данном этапе проводится инспекция борта, после чего будет известно, какое решение примет авиакомпания", — говорится в сообщении.

    Напомним, в Колумбии молния ударила по военному лагерю. Десятки раненых.

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