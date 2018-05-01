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    Операция объединённых сил: ранения получили трое силовиков

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    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (490)

    (обновлено: )22840
    Пресс-центр объединённых сил сообщает, что за первые сутки операции объединенных сил зафиксированы 44 обстрела со стороны ополченцев.
    Военные в Донбассе
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Трое украинских военнослужащих были ранены в первые сутки проведения операции объеденных сил в Донбассе, сообщает во вторник пресс-центр объединённых сил.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что "антитеррористическая" операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит операция объединенных сил. По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. При этом после смены формата операции Киев не исключает точечных "антитеррористических операций".

    "За первые сутки операции объединенных сил зафиксированы 44 обстрела наших позиций… Трое военнослужащих получили ранения",- говорится в сообщении пресс-центра на странице в Facebook.

    Раненым была предоставлена помощь, их эвакуировали в госпиталь и жизням военных ничего не угрожает, отметили в пресс-центре.

    Отмечается, что украинские позиции были шесть раз обстреляны из 120- и 82-миллиметровых минометов. Вместе с тем, по данным пресс-центра, украинские военные вели огонь в ответ по необходимости, но минские соглашения не нарушали.

    В начале этого года Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

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