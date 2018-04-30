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    Пограничники нашли тайник с 3000 патронов в Донбассе

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    Пограничники обнаружили на пустыре вблизи поселка Новотроицкое на подконтрольной Киеву территории Донецкой области тайник с патронами, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
    ГПС Украины/Youtube

    "В земляном тайнике правоохранители выявили почти 3 тысячи патронов различных калибров… Патроны находились неподалеку от жилых домов и автомобильной трассы "Мариуполь-Донецк", — говорится в сообщении.

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    Пограничники передали обнаруженные патроны саперам для уничтожения.

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    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. 

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    Ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли более 200 патронов у жителя одного из сел Новотроицкого района Херсонской области.

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