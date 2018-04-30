Пограничники нашли тайник с 3000 патронов в Донбассе

"В земляном тайнике правоохранители выявили почти 3 тысячи патронов различных калибров… Патроны находились неподалеку от жилых домов и автомобильной трассы "Мариуполь-Донецк", — говорится в сообщении.

Пограничники передали обнаруженные патроны саперам для уничтожения.

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Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.

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Ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли более 200 патронов у жителя одного из сел Новотроицкого района Херсонской области.