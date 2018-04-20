наверх
20.04.201815:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Запорожье мусоровоз раздавил пешехода

    (обновлено: )299
    Как отмечается в СМИ, "крюк" опустился со стороны тротуара, по которому в этот момент шел пешеход. Железная конструкция задела мужчину.
    Инцидент с мусоровозом в Запорожье
    vmestezp.org

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье случился несчастный инцидент. Из-за поломки мусоровоза погиб мужчина.

    Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел утром в пятницу на ул. Академика Амосова, в Александровском районе. Причиной происшествия стала поломка мусоровоза, у которого произошло неконтролируемое срабатывание манипулятора.

    vmestezp.org
    Инцидент с мусоровозом в Запорожье
    vmestezp.org
    Инцидент с мусоровозом в Запорожье

    "Крюк" опустился со стороны тротуара, по которому в этот момент шел пешеход. Железная конструкция задела мужчину.

    На место событий вызвали бригаду медиков, и врачи экстренно доставили пострадавшего 1961 года рождения в больницу. Позже родственники потерпевшего сообщили, что спасти его так и не удалось.

    В момент инцидента повреждения получили и припаркованные рядом три автомобиля.

    Напомним, СМИ сообщают о вопиющем случае на заводе Бердянска.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Первые минуты после аварии в Кривом Роге
    Масштабное ДТП в Кривом Роге