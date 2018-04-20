В Запорожье мусоровоз раздавил пешехода

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье случился несчастный инцидент. Из-за поломки мусоровоза погиб мужчина.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел утром в пятницу на ул. Академика Амосова, в Александровском районе. Причиной происшествия стала поломка мусоровоза, у которого произошло неконтролируемое срабатывание манипулятора.

vmestezp.org Инцидент с мусоровозом в Запорожье

vmestezp.org Инцидент с мусоровозом в Запорожье

"Крюк" опустился со стороны тротуара, по которому в этот момент шел пешеход. Железная конструкция задела мужчину.

На место событий вызвали бригаду медиков, и врачи экстренно доставили пострадавшего 1961 года рождения в больницу. Позже родственники потерпевшего сообщили, что спасти его так и не удалось.

В момент инцидента повреждения получили и припаркованные рядом три автомобиля.

Напомним, СМИ сообщают о вопиющем случае на заводе Бердянска.