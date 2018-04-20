В Одессе в многоэтажке сгорел мужчина. Жуткие кадры с места ЧП

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Одессе произошел смертельный пожар на шестом этаже 9-этажного дома, сообщает "7-й канал".

Как отмечается, сначала соседи услышали сильный взрыв, после чего начался пожар. Люди говорят, что в сгоревшей квартире проживали четыре человека. Инцидент произошел 19 апреля днем.

Утверждают, семья была неблагополучной, правоохранители были там частыми гостями. В момент пожара в квартире находился только ее хозяин — 65-летний мужчина. По предварительной информации, он погиб. Его супруга и два сына находились на улице.

Накануне в Соломенском районе Киеве на Караваевых дачах возник пожар. По данным портала dtp.kiev.ua, возле Радиорынка загорелся МАФ.