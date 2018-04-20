наверх
20.04.201813:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе в многоэтажке сгорел мужчина. Жуткие кадры с места ЧП

    (обновлено: )14901
    По словам очевидцев, соседи сперва услышали сильный взрыв, после чего начался пожар. В сгоревшей квартире проживали четыре человека. Семья была неблагополучной.
    Пожар в жилом доме Одессы
    7kanal.com.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Одессе произошел смертельный пожар на шестом этаже 9-этажного дома, сообщает "7-й канал".

    Как отмечается, сначала соседи услышали сильный взрыв, после чего начался пожар. Люди говорят, что в сгоревшей квартире проживали четыре человека. Инцидент произошел 19 апреля днем.

    Утверждают, семья была неблагополучной, правоохранители были там частыми гостями. В момент пожара в квартире находился только ее хозяин — 65-летний мужчина. По предварительной информации, он погиб. Его супруга и два сына находились на улице.

    Накануне в Соломенском районе Киеве на Караваевых дачах возник пожар. По данным портала dtp.kiev.ua, возле Радиорынка загорелся МАФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    Онищенко: новая партия компромата
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Первые минуты после аварии в Кривом Роге
    Масштабное ДТП в Кривом Роге