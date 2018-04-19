Извращенным способом. В Тернопольской области подросток изнасиловал мальчика

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Тернопольской области 16-летний подросток неестественным путем изнасиловал 8-летнего мальчика.

О преступлении в полицию сообщил брат пострадавшего мальчика, которому ребенок пожаловался на кровотечение.

"На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители вышли на след подозреваемого. Им оказался шестнадцатилетний парень — житель соседнего села. Он в содеянном сознался. Рассказал, что на пруду ловил рыбу, когда подошел мальчик и начал мешать ему, бросая в воду камешки. На замечания и просьбы не делать этого, не реагировал. Поэтому подросток поймал его, заставил раздеться и вступил с ним в половые отношения неестественным путем", — сообщает подробности полиция.

После этого ребенок убежал, а дома пожаловалась старшему брату на кровотечение. Последний вызвал полицию, а ребенка госпитализировали в больницу.

Подозреваемого задержали в соответствии со статьей 208 УПК и поместили в изолятор временного содержания. Событие внесено в Едрей по статье 153 часть 3 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области 70-летний пенсионер напоил 10-летнюю девочку, затащил в свою квартиру и пытался изнасиловать.