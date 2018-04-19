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    Извращенным способом. В Тернопольской области подросток изнасиловал мальчика

    (обновлено: )31605
    Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом инкриминируют правоохранители Тернопольской области 16-летнему жителю, который поиздевался над восьмилетним мальчиком.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В Тернопольской области 16-летний подросток неестественным путем изнасиловал 8-летнего мальчика.

    Наручники
    REUTERS Saul Martinez
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    О преступлении в полицию сообщил брат пострадавшего мальчика, которому ребенок пожаловался на кровотечение.

    "На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители вышли на след подозреваемого. Им оказался шестнадцатилетний парень — житель соседнего села. Он в содеянном сознался. Рассказал, что на пруду ловил рыбу, когда подошел мальчик и начал мешать ему, бросая в воду камешки. На замечания и просьбы не делать этого, не реагировал. Поэтому подросток поймал его, заставил раздеться и вступил с ним в половые отношения неестественным путем", — сообщает подробности полиция.

    После этого ребенок убежал, а дома пожаловалась старшему брату на кровотечение. Последний вызвал полицию, а ребенка госпитализировали в больницу.

    Подозреваемого задержали в соответствии со статьей 208 УПК и поместили в изолятор временного содержания. Событие внесено в Едрей по статье 153 часть 3 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Продолжается следствие.

    Ранее сообщалось, что в Тернопольской области 70-летний пенсионер напоил 10-летнюю девочку, затащил в свою квартиру и пытался изнасиловать.

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